San Valentino Torio, contagi Covid: 2 nuovi positivi, 14 in totale

Due nuovi positivi sul nostro territorio comunale di San Valentino Torio. Lo annuncia il sindaco Michele Strianese, che aggiorna anche il conteggio: "Ora sono 14 i casi totali". Poi tranquillizza: "Nessun focolaio è attivo nel nostro paese. Tutti i contagi sono nati per contatti intrattenuti su altri territori o luoghi (spesso strutture sanitarie). Siamo nella fase crescente dell'epidemia e il numero delle infezioni è in aumento ovunque".

Lo scenario

"Arriveranno nelle prossime ore provvedimenti restrittivi da parte del governo, che riguarderanno principalmente feste private, attività sportive e locali notturni - ancora il primo cittadino - Senza sacrifici sarà difficile uscirne. E soprattutto uscirne in tempi brevi. Bisognerà conciliare la necessità di sicurezza sanitaria con l'esigenza di non interrompere le attività economiche e scolastiche. Non sarà facile. Chiediamo a tutti attenzione, responsabilità e rispetto delle poche, semplici ma importantissime regole di comportamento stabilite dalle norme e dai protocolli vigenti".