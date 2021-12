Covid a Sant'Arsenio, dipendente comunale a contatto con un positivo: gli uffici chiudono al pubblico

Dopo il focolaio Covid che ha riguardato il settore ragioniera del Comune di Salerno, si registrano disagi anche in provincia. A Sant'Arsenio, uffici comunali chiusi al pubblico.

Lo scenario

In via precauzionale, il Comune di Sant’Arsenio sarà chiuso domani, giovedì 23 dicembre, e venerdì 24. Lo scrive Ondanews. Provvedimento precauzionale dopo il contatto del dipendente comunale con una persona risultata positiva al Covid-19. Gli uffici comunali riapriranno lunedì 27 dicembre. In caso di necessità, sarà possibile contattare telefonicamente il Comune.