Covid a Sarno, il sindaco chiude la scuola per due settimane

Chiusa in via precauzionale la scuola primaria di Masseria della Corte, a Sarno. L'edificio scolastico resterà chiuso dal 12 al 25 ottobre. Il provvedimento di chiusura si è reso necessario dopo che quattro alunni e due insegnanti sono risultati positivi al Covid19.

La nota

"In seguito anche al confronto con l’Asl - spiega il Sindaco Canfora - si è ritenuto opportuno sospendere le attività didattiche per contenere il contagio. Abbiamo avviato ulteriori verifiche e stiamo ricostruendo l’intera rete di contatti. Sulle scuole stiamo facendo un lavoro in sinergia, abbiamo attivato immediatamente i protocolli e dobbiamo essere tutti vigili. Invocare la chiusura di tutto non fa bene a nessuno, dobbiamo pretendere da tutti l’attenzione assoluta ed il rispetto delle norme antiCovid senza scuse. Ricordo a tutti l’obbligo di indossare la mascherina al chiuso ed all’aperto, il distanziamento sociale necessario per prevenire il contagio, la disinfezione delle mani".