Allarme Covid, le scuole restano chiuse a Sassano. Il sindaco: "Situazione allarmante"

Scuole di ogni ordine e grado chiuse a Sassano, nel Vallo di Diano, nel giorno in cui la Campania passa in zona gialla. Lo ha disposto il sindaco, Domenico Rubino, con un'ordinanza in vigore dal 26 al 30 aprile. "Alla base della decisione - dichiara il primo cittadino - l'andamento dell'epidemia da covid in paese con oltre 70 casi di persone positive".

La chiusura riguarda tutte le attività didattiche in presenza per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, della scuola primaria e della scuola dell'infanzia. "La situazione - continua Rubino - è preoccupante. Negli ultimi giorni abbiamo registrato una quindicina di nuovi contagi accertati. A Sassano ci troviamo nel periodo peggiore dall'inizio della pandemia". Nel grosso centro agricolo-commerciale del Vallo di Diano le scuole non hanno mai riaperto dopo la pausa pasquale