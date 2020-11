Covid-19: lievita il numero di contagi nel salernitano, casi in altri 5 comuni

Continua a lievitare, il numero di contagi nel salernitano. Per iniziare, a Battipaglia, altri 4 casi di Covid per un totale complessivo di 315 pazienti attualmente positivi, mentre ad oggi, sono 44 le persone negativizzate. Intanto, un nuovo caso è stato registrato stamane a Marina di Camerota: si tratta di un uomo entrato in contatto con una persona positiva. In tutto, risultano positive 10 persone.

Gli altri contagi

Altri due contagi a Polla: si tratta di due uomini del posto che attualmente si trovano in isolamento domiciliare, entrambi asintomatici. Nuovo caso di positività si registra anche a Sassano, ed altri due, i casi a Sanza.