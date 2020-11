Covid-19: nuovi contagiati a Pellezzano e Fisciano, tra cui una bimba. A Sassano parla il sindaco positivo

Sette casi di Covid, ieri, e altri 4 oggi a Sassano che attualmente conta 24 positivi e 8 guariti, con un decesso registrato, purtroppo, l'altra notte, all'ospedale di Polla.

Parla il sindaco di Sassano, il medico Domenico Rubino, contagiato a sua volta:

"Nonostante sia stato colpito anche io dal Coronavirus, continuo a lavorare anche se da casa per il nostro Comune l'augurio a tutti di pronta guarigione. Si raccomanda di utilizzare i dispositivi di protezione, di mantenere il distanziamento sociale e di lavarsi ed igienizzarsi sempre le mani".

Fisciano

Intanto, a Fisciano sono emerse tre nuove positività al Covid: come riferito dal sindaco Vincenzo Sessa, contagiati Gianluca Formisano residente alla frazione Villa, nonchè una bambina residente alla frazione Penta e familiare di un caso positivo riscontrato nei giorni scorsi ed una cittadina residente in località Canfora. Per tutti sono stati attivati i protocolli di messa in quarantena domiciliare. Registrata anche una guarigione.

Pellezzano

A Pellezzano, poi, due nuovi casi di positività: si tratta della signora Flaviana Farina redidente a Pellezzano Capoluogo e di un cittadino residente in Capezzano. Come di consueto, sono scattati i protocolli di messa in quarantena dei soggetti positivi e dei conviventi. Il Sindaco esprime i più sentiti auspici di pronta guarigione, a nome di tutta la Cittadinanza. L’ASL sta già ricostruendo la catena dei contatti.

