Boom di contagi a Scala, positivo anche Padre Vincenzo: i casi salgono a 38

Tra i nuovi casi di contagio a Scala, c'è ance Padre Vincenzo Loiodice. Oggi, dunque, unica Messa celebrata da don Raffaele Ferrigno alle 18 nel Duomo del centro in costiera.

L'isolamento

Intanto, il sindaco Luigi Mansi e la famiglia sono in quarantena in attesa del molecolare, dopo che i tamponi rapidi hanno dato esito negativo. Inoltre nella tarda serata di ieri è stata resa nota la positività rilevata da tampone antigenico di C.B., rientrante nel tracciamento di un familiare convivente risultato positivo. La notizia è giunta dopo la comunicazione di altri sette concittadini che hanno contratto il virus: si tratta di un minore, B.A., A.G., C.M., R.M. e I.F. da tampone antigenico e B.P. da tampone molecolare. Trentotto, in totale, i contagiati a Scala.