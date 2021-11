Allerta Covid in una scuola di Baronissi: contagiate docente e alunna, 6 classi in quarantena

Guardia alta per il Covid non solo a Salerno città, dove si registrano 5 nuovi casi, ma anche nella Valle dell'Irno, a Baronissi. In una scuola, l'Istituto "Margherita Hack" sono risultate positive al tampone una professoressa e un'alunna.

I dettagli

Secondo la ricostruzione pubblicata dal quotidiano La Città oggi in edicola, è subito scattata la profilassi: ricostruzione dei contatti diretti, è stata tracciata la mappa dei possibili nuovi contagi e sei classi, a scopo esclusivamente prudenziale, sono state poste in isolamento, al momento attenzionate.