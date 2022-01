Covid a Camerota, due positivi in classe: bambini in sorveglianza

Ancora Covid in Cilento, stavolta in una scuola di Lentiscosa, frazione di Camerota. Subito è scattata la profilassi.

La nota del Comune

"Si comunica che in seguito alla doppia positività a Covid-19 registrata nella sezione E della scuola dell'Infanzia di Lentiscosa, i bambini, contatti di caso, verranno posti in sorveglianza fino ad esito negativo del tampone che sarà effettuato in data 4 febbraio".