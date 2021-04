Covid in Costiera: dad a Vietri, ancora chiusure a Maiori

L'istituto "Punzi" di Vietri sul Mare ha disposto la sospensione della didattica in presenza per due sezioni. Il provvedimento si rende necessario per effettuare lo screening sulla popolazione scolastica, in seguito al contagio di cinque alunni. Nuovi provvedimenti per la paritaria di Maiori