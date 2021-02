Covid-19: scuole chiuse in 3 comuni, al via i vaccini a Nocera

Continua a dilagare il contagio tra i banchi. In particolare, il sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, ha disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza per la giornata di domani, 19 febbraio, per l’Istituto Comprensivo “Agropoli-San Marco”, plesso di via Verga, in quanto è emersa la positività al Covid-19 di una insegnante. È già stata predisposta la sanificazione dei locali mentre l’Asl è al lavoro per ricostruire la catena dei contatti. La docente già da alcuni giorni non prestava servizio. Intanto, il sindaco di Bellizzi Mimmo Volpe, domani, venerdì 19 febbraio ha deciso che i bambini delle classi elementari 3F, 4E e 5D dell’istituto Rodari resteranno a casa per precauzione. Rientreranno lunedì 22 febbraio. Domani saranno sanificate tutte le aule in questione, in quanto un docente è risultato positivo al Covid una settimana fa.

Le altre chiusure

A Campagna, con la nota del dirigente Scolastico Pietro Mandia, è stato reso noto il caso di positività di un alunno della scuola secondaria di primo grado del plesso "De Nicola". Il sindaco Roberto Monaco, dunque, ha provveduto, tempestivamente, ad emanare un'ordinanza sindacale di chiusura del plesso per i giorni 19 e 20 febbraio , al fine di poter effettuare le necessarie operazioni di sanificazione.

Il piano vaccinale

Infine, a Nocera Superiore, al via il piano vaccinazioni per il personale docente e non docente degli istituti scolastici. La Campagna è pronta a partire per la prossima settimana: le dosi di Astrazeneca verranno somministrate all’interno del plesso della Fresa Pascoli, in viale Europa. "Le vaccinazioni Covid a docenti e al personale scolastico non docente, come già preannunciato dalla Regione Campania, sono legate ad adesione volontaria e la somministrazione, senza limite di età, avverrà mediante manifestazione di interesse nelle scuole. - ha sottolineato il sindaco Giovanni Maria Cuofano - Anche i prof e i non docenti over 55, quindi, potranno partire subito con le vaccinazioni in questa Fase 2 della Campagna, affiancandosi agli anziani over 80".