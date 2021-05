Covid a scuola: studente positivo, il sindaco sospende la didattica in presenza

Uno studente è risultato positivo a Piaggine e il sindaco ha deciso di sospendere la didattica in presenza. L'ordinanza, firmata dal primo cittadino Guglielmo Vairo, riguarda la scuola secondaria di primo grado, "Bruno".

I dettagli

L'amministrazione, dopo aver deciso di sospendere la didattica in presenza, è impegnata in queste ore nella ricostruzione dei contatti del positivo, insieme all'Asl. D'intesa con il dirigente scolastico, le lezioni in presenza sono state sospese fino al 6 giugno.

