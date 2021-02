Scuole chiuse ad Atena Lucana, il sindaco di Caggiano rinvia lo screening

Scuole chiuse non solo non solo nell'Agro (Nocera Inferiore ultimo Comune, in ordine di tempo) e Cilento, ma anche nel Vallo di Diano. Ad Atena Lucana, infatti, cresce a il numero delle persone positive al Sars-Cov2

I dettagli

E' stata già effettuata la sanificazione di tutti i locali scolastici e dei pulmini scolastici nella speranza che quanto prima le nostre ragazze e i nostri ragazzi possano ritornare in piena sicurezza a scuola. Attualmente sono 9 le persone positive e ci sono 15 persone in vigilanza attiva.

Caggiano

Le gelate previste anche oggi hanno spinto il sindaco a sospendere la didattica in presenza. "Le basse temperature e le gelate notturne - ha scritto - possono costituire ostacolo anche alla regolare raccolta e trasporto degli alunni presso i plessi scolastici. Chiusura delle Scuole di ogni ordine e grado, il 15 febbraio". In via precauzionale è stato rinviato a domani, 16 febbraio, lo screening scolastico previsto per oggi. Gli orari: dalle 15 alle 17.30. Per le prenotazioni si può inviare una mail a covid@comune.caggiano.sa.it indicando oltre ai dati personali, anche il numero di telefono.