Covid a Battipaglia, le scuole chiuse dal sindaco diventano cinque

Covid a Battipaglia, le scuole chiuse diventano cinque. Dopo l'ordinanza firmata sabato mattina dal primo cittadino Cecilia Francese, in merito alla chiusura di tre scuole in Via Ravenna, Via Etruria e Via Cilento, è stata disposta la sospensione delle lezioni in altri due istituti cittiadini.

La comunicazione



"La positività al covid-19 rilevata nelle ultime ore a carico di un alunno che frequenta la scuola secondaria di primo grado Marconi in Via Serroni ci induce ad adottare, sempre quale misura precauzionale, anche per questo ultimo plesso scolastico il medesimo provvedimento già adottato stamattina per le altre tre scuole ubicate rispettivamente in Via Ravenna, Via Etruria e Via Cilento. Pertanto sono sospese nei giorni 12 e 13 ottobre le attività didattiche, e non, ospitate anche nel plesso scolastico Marconi di Via Serroni, per consentire all'interno dello stesso attività di sanificazione a cura dei competenti uffici comunali. Per motivi precauzionali sono sospese le attività didattiche anche per gli alunni e il personale della scuola secondaria di primo grado Fiorentino che condividono lo stesso edificio. La positività di questo ultimo ragazzino, che fortunatamente non presenta sintomi, potrebbe rientrare nella catena dei contatti generata dai primi due casi rilevati nelle scuole di Via Ravenna e Via Cilento".