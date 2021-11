Covid-19: nuovi contagi nelle scuole di Fisciano e Vibonati, altri casi in due comuni

Aumentano i casi di Covid-19 nelle scuole del salernitano. Nelle ultime ore è risultata positiva un’altra alunna frequentante la classe 3° sezione A della scuola prima dell’Istituto Comprensivo “Don Alfonso De Caro” di Lancusi di Fisciano, classe a cui erano stati già applicati i protocolli sanitari previsti. “Sentito il Dirigente Medico del Dipartimento di Prevenzione Collettiva e la Dirigente Scolastica dell'Istituto, si provvederà – annuncia il sindaco Vincenzo Sessa - alla messa in quarantena di tutti gli alunni frequentanti la suddetta classe nonchè del personale docente ed Ata venuto in contatto con l’alunna positiva”. Al termine della quarantena sarà predisposto il rientro a scuola a seguito di test molecolare con esito negativo, già richiesto alla competente Usca. A partire da domani (lunedì 22 novembre) sarà attivata, per la classe interessata, la didattica a distanza.

Nel Cilento

Un alunno della scuola secondaria di 1° grado di Villammare (Vibonati) è risultato positivo al tampone. Per questo il sindaco Manuel Borrelli, dopo aver sentito la dirigente scolastica e la responsabile del Dipartimento di Prevenzione ha deciso di disporre la chiusura del plesso scolastico di Villammare per permettere a tutti i ragazzi e al personale scolastico di sottoporsi al tampone. “Nella giornata di domani il dipartimento ci comunicherà le modalità di effettuazione dello screening e, insieme alla dirigente, ne daremo rapida comunicazione” conclude il primo cittadino.

I contagi nei comuni

Altri 4 casi positivi ad Eboli, 2 a Giffoni Valle Piana. A comunicarlo i rispettivi sindaci, che invitano i propri concittadini al rispetto delle normative regionali e nazionali anti-Covid.