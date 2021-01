Covid-19 nelle scuole, il gruppo "Sì Dad" di Salerno ringrazia De Luca

Enorme soddisfazione e piena gratitudine al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca dal gruppo Fb “Genitori Salerno Sì DAD” , "per avere ascoltato il grido di allarme di decine di migliaia di famiglie, preoccupate dall’oggettivo incremento di contagi registrato con la ripresa delle attività scolastiche in presenza, e per avere accolto, con l’Atto di Raccomandazione e Richiamo del 28 Gennaio, indirizzato a tutte le Scuole di ogni ordine e grado, tutte le proposte da noi avanzate nel corso delle ultime settimane".

Questo Atto rappresenta, in tutta evidenza, la conferma della grave condizione epidemica in corso e la concreta individuazione di ragionevoli misure atte ad affrontarla. Il rientro in presenza in misura non superiore al 50%; la garanzia della DAD sincrona; la possibilità per le famiglie di richiedere la DAD (nel rispetto della misura sopra prevista); la fruizione della DAD per gli alunni con situazioni di fragilità del sistema immunitario, proprie ovvero di persone conviventi, o comunque sulla base di esigenze adeguatamente motivate costituiscono soluzioni di grande buon senso e di evidente civiltà, utili alla comunità campana per assicurare la tutela della salute ed il diritto all’istruzione.

Invitiamo ora accoratamente e caldamente i Dirigenti Scolastici ed i Consigli di Istituto a compiere ad horas ogni sforzo organizzativo e a mettere in campo ogni investimento finanziario, anche con procedure d’urgenza, per assicurare ad ogni studente campano le opportunità indicate dalla Regione, previa pubblica attestazione e formale garanzia della puntuale attuazione dei Piani di Sicurezza anti-Covid.