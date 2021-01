Allarme contagi nelle scuole, istanza all'Asl Salerno: "Pubblicate i dati"

Allarme contagi nelle scuole salernitane, scatta l’appello all’Asl. L’ingegnere Antonio Ilardi e l’avvocato Mary Buono, in qualità di genitori allieve frequentanti nel comune di Salerno il primo e secondo ciclo della scuola secondaria, ma anche in qualità di amministratori del Gruppo Fb “Genitori Salerno Sì Dad” (cui sono iscritti oltre 3 mila genitori di allievi delle classi di ogni ordine e grado della provincia) hanno inviato un'istanza al dirigente del Dipartimento di Prevenzione Domenico Della Porta affinchè renda noti i dati relativi ai contagi finora rilevati negli istituti scolastici.

Le richieste

Per Ilardi e Buono chiedono a Della Porta, in particolare, di “predisporre e rendere pubblici i contagi rilevati in ambito scolastico nel corrente anno 2021 a far data dalla ripresa delle attività didattiche in presenza, specificando l’Istituto in cui si sono presentati, il numero di classi per le quali è stata disposta la quarantena, il numero e l’esito dei test diagnostici effettuati ai fini Covid-19”. Non solo. Ma anche di “predisporre e pubblicare quotidianamente i contagi rilevati in ambito scolastico a far data dal 1 Febbraio 2021, specificando l’Istituto in cui si sono presentati, il numero di classi per le quali è stata disposta la quarantena, il numero e l’esito dei test diagnostici effettuati ai fini Covid-19”. Buono e Ilardi sottolineano, inoltre,“che tali report costituiscono, da tempo, prassi ordinaria di tante Asl italiane e campane, nonché che l’esatta conoscenza dei dati è essenziale sia ai fini istituzionali che ai fini personali per l’adozione delle conseguenti determinazioni a tutela della salute pubblica”. L’istanza da loro inviata a Postiglione intende “tutelare i propri legittimi interessi” e che, incaso di manco accoglimento, “saranno costretti loro malgrado, al fine di tutelare il superiore Diritto alla Salute, a ricorrere alla competente autorità giudiziaria”.