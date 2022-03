Covid-19: contagiato il sindaco di Caggiano, intanto aumento dei casi a Torraca

Il Covid colpisce un altro sindaco del salernitano. Il primo cittadino di Caggiano, Modesto Lamattina, infatti, è risultato contagiato: "Dopo tre giorni di autoisolamento in seguito alla positività di mio figlio, stamane mi sono sottoposto ad un ulteriore tampone, questa volta con esito positivo. - ha detto il sindaco - Al momento non presento sintomi e il mio lavoro per la nostra comunità continuerà da casa. Colgo l'occasione per ringraziare le tantissime persone che in questi giorni hanno manifestato affetto e sincera vicinanza alla mia famiglia".

L'allarme a Torraca

Intanto, il sindaco di Torraca, Domenico Bianco ha espresso preoccupazione per il rialzo dei casi di Covid negli ultimi giorni. "Nonostante siamo in vista delle abolizione graduali delle restrizioni per arginare il Covid, dobbiamo segnalare un aumento di casi rispetto a qualche settimana fa. Ad oggi i casi positivi si attestano a 25 - ha fatto sapere - Si consiglia ancora l'uso della mascherina". Si raccomanda prudenza.