Covid-19 a Sassano: due alunni positivi, sospesa la didattica in presenza in una scuola

Allarme Covid in una scuola di Sassano. Il sindaco Domenico Rubino ha emesso questa mattina un’apposita ordinanza di sospensione delle attività didattiche in presenza per gli alunni della scuola primaria di primo grado del plesso scolastico della frazione Silla. Il provvedimento si è reso necessario a seguito dell’accertata positività di due alunni, frequentanti classi diverse dell’istituto scolastico.

Parte la dad

A scopo cautelativo, il divieto di svolgimento della didattica in presenza perdurerà, nel plesso scolastico della scuola primaria di primo grado di Silla di Sassano, per il tempo necessario a consentire gli approfondimenti sanitari e di tracciamento per contenere la diffusione del virus.