Covid: nell'agro nocerino sarnese sospese le processioni per la Settimana Santa

Le processioni sono sospese fino a data da destinarsi. E' quanto ha deciso l'Assemblea del clero in unità con il vescovo della diocesi di Nocera Inferiore – Sarno raccogliendo l'invito "alla prudenza, evitando gesti e comportamenti che potrebbero potenzialmente essere rischiosi", contenuto nella nota ai vescovi e alle Conferenze episcopali circa le celebrazioni della Settimana Santa 2022 della Congregazione del Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti.

L’avviso

Ieri mattina, il vescovo Giuseppe Giudice ha incontrato il presbiterio diocesano nel corso dell'Assemblea del clero per approfondire proprio il tema della ripresa delle processioni a partire dalla prossima Settimana Santa. "E' terminato lo stato di emergenza pandemico, ma non è finita la pandemia. Il Covid-19 continua a diffondersi e si contano ancora vittime", si legge nel testo pubblicato sul sito della diocesi nel quale viene aggiunto che "le nostre comunità sono scosse per il conflitto bellico in Ucraina, che richiede preghiera per la pace, sobrietà e carità nei confronti dei fratelli che hanno perso tutto sotto i bombardamenti". Da qui, la decisione di sospendere le processioni fino a data da destinarsi. Quanto alla Settimana Santa, la diocesi di Nocera Inferiore - Sarno richiama il protocollo della Cei.