Covid e solidarietà, ritorna la "Spesa sospesa" a Salerno: ecco come partecipare

Ritorna “La spesa sospesa”, iniziativa lanciata dal Centro per la Legalità di Galahad, con il patrocinio del Settore Politiche Sociali del Comune di Salerno guidato dall’Assessore Nino Savastano, in collaborazione con il Nucleo Comunale della Protezione Civile di Salerno. Per aiutare le persone in isolamento precauzionale anti-Covid che stanno attraversando un periodo di difficoltà economica, infatti, viene rilanciata l’iniziativa.

Le location

Per il momento, sono due i supermercati individuati per il riavvio dell’iniziativa, dislocati in zone diverse della città: precisamente, il Carrefour Market Salerno 2 di via Posidonia, 132 e il Sigma di via Manganario 27. In questi due esercizi, a partire dal 27 luglio 2020 e per circa un mese, in via sperimentale, i cittadini generosi, quotidianamente, potranno acquistare uno o più prodotti in più rispetto a quelli che occorrono loro, e riporli, dopo aver effettuato i pagamenti, in un carrello o in un’area dedicati alla raccolta alimentare, siti non distante dalle casse. Una volta a settimana, dunque, i volontari della Protezione Civile di Salerno ritireranno i prodotti raccolti per consegnarli direttamente alle persone in quarantena in difficoltà economiche che non riescono a provvedere alla spesa.

L'appello

“Ricordiamo che dei 32 supermercati aderenti alla Spesa Sospesa durante il periodo del lockdown, diversi, autonomamente, hanno continuato a portare avanti, dopo la sua conclusione, questa iniziativa che, dunque, ha lasciato un segno positivo anche dopo la prima fase dell’emergenza, attraverso la promozione di una pratica virtuosa e gratuita, basata sul libero scambio tra chi dona e chi ha bisogno – ha osservato il presidente della cooperativa sociale Galahad, la giornalista Marilia Parente – Rispondiamo ora ad una nuova esigenza recepita dal Settore Politiche Sociali del Comune di Salerno guidato dall’assessore Nino Savastano: sono diverse, infatti, le persone in quarantena che, a causa di disagi economici, non riescono a provvedere alla spesa quotidiana e, ristretti in casa ed impossibilitati a lavorare, necessitano di urgenti aiuti. Grazie al lodevole impegno dei volontari del Nucleo Comunale della Protezione Civile di Salerno guidato dal responsabile all’Emergenza Mario Sposito, quindi, tutti insieme, abbiamo individuato una nuova modalità di supporto rivolta a chi ha bisogno, riavviando in versione ridotta la Spesa Sospesa, con la differenza, rispetto all’iniziativa dei mesi scorsi, di rivolgerla esclusivamente alle persone in difficoltà che al momento si trovano in isolamento. Il ritiro settimanale dei prodotti da parte della Protezione Civile garantirà beni di prima necessità ai cittadini meno abbienti ristretti in quarantena, in quanto possibili contagiati del Covid o pazienti positivi asintomatici e pertanto affidati alle cure domiciliari. In caso l’esigenza si allargasse, - conclude - coinvolgeremmo nuovi supermercati, oltre ai due individuati per servire zone diverse della città”. Appello a tutti i generosi, dunque, affinchè possano donare prodotti alimentari conservabili presso il Carrefour Market Salerno 2 di via Posidonia, 132 e il Sigma di via Manganario 27, per dare una mano ai cittadini in quarantena in difficoltà.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le altre informazioni

Ulteriori aggiornamenti e informazioni sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di Salerno (www.comune.salerno.it) e pagina Facebook “Centro per la Legalità- coop. Galahad”.