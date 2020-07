Covid-19, il premier Conte proroga lo stato d'emergenza: "E' inevitabile"

Il Senato ha approvato la mozione della maggioranza che proroga lo stato di emergenza fino al 15 ottobre, causa Covid: 157 sì, 125 contrari e 3 astenuti. Il premier Giuseppe Conte ha chiarito i motivi della decisione.

I dettagli

"La proroga - ha spiegato - è inevitabile e legittima, perché il virus continua a circolare. La proroga dello stato d'emergenza è disposta da ragioni tecniche ma non volevo precludere una valutazione politica: tutti siamo chiamati a operare una valutazione politica. Con questa decisione consentiamo di prorogare gli effetti di misure necessarie e infine in base al principio di precauzione, adeguatezza e proporzionalità, ci predisponiamo a mantenere un cauto livello di guardia per intervenire con speditezza ove vi fosse un peggioramento della situazione".