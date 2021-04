Covid a Salerno, controlli del Nas nei supermercati: rilevata una positività

Controlli a tappeto del Nas nelle attività commerciali cittadine. A Salerno, presso un supermercato, è stata rilevata la positività di un tampone di superficie, su un totale di 14 effettuati. Il tampone è stato prelevato sul terminale di pagamento Pos.

I dettagli

Al fine di individuare l'efficacia delle periodiche operazioni di pulizia e sanificazione, sono stati eseguiti tamponi su scala nazionale per la ricerca del Covid-19 sulle superfici ritenute di maggiore contatto. Attività condotta dal Nas con il supporto di tecnici prelevatori e dei laboratori delle Asl, Arpa (Agenzie Regionali di Protezione Ambiente), Izs (Istituti Zooprofilattici Sperimentali del Ministero della Salute) e enti universitari. Nell'ambito dei controlli svolti a tutela della salute collettiva nel periodo di emergenza sanitaria, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, d'intesa con il Ministero della Salute, ha condotto una campagna di verifiche presso i supermercati, al fine di accertare la corretta esecuzione delle operazioni di sanificazione degli ambienti e delle attrezzature per limitare il contagio da Covid-19. Complessivamente, in ambito nazionale sono stati ispezionati 981 esercizi commerciali individuati tra quelli di maggiore afflusso, rilevando irregolarità presso 173 di essi, pari al 18%, deferendo all'Autorità giudiziaria 9 responsabili di supermercati e sanzionandone ulteriori 177 con violazioni amministrative per un ammontare di 202mila euro.