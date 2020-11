Covid a Baronissi: il sindaco dispone tamponi per ospiti della casa di riposo

Il sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante, ha chiesto formalmente all’Asl di sottoporre a tampone, con ogni urgenza, in via preventiva, tutti gli ospiti e tutti gli operatori della Casa di Riposo “San Francesco da Paola” di Saragnano.

La precisazione

È un modo per tutelare gli anziani in questa difficile fase della pandemia. La precisazione è d'obbligo: si tratta di una precauzione e serve per ottenere un ulteriore screening, finalizzato all'intervento immediato, se necessario. In queste ore di accelerazione della curva del contagi, con molti casi segnalati anche nella Valle dell'Irno e soprattutto nella vicina Fisciano, il sindaco di Baronissi ha inteso chiedere l'intervento dell'Asl per un controllo a tappeto sugli anziani ricoverati, cioè le fasce della popolazione più esposto al rischio Coronavirus.