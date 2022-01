Ad annunciarlo è il sindaco Giovanni De Simone . L’obiettivo è quello di permettere ai cittadini vietresi che sono attualmente in quarantena di poter effettuare il tampone molecolare. Inoltre, il primo cittadino ricorda che è obbligatorio essere convocati dalla Protezione Civile di Vietri sul Mare.

Ancora disagi per i tamponi a Vietri sul Mare . Vista l’impossibilità di operare da parte delle Usca, domani (martedì 4 gennaio), alle ore 17, a Marina di Vietri, si svolgerà un “drive in” con medici convenzionati.

Caos tamponi a Vietri sul Mare: apre il "drive in" per i cittadini in quarantena