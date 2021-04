Covid-19, tamponi negativi: riaprono le scuole a Camerota

Lo ha disposto il sindaco Mario Salvatore Scarpitta. Considerato che un contatto stretto del concittadino infetto da Coronavirus era molto vicino ad ambienti scolastici, aveva optato per la sospensione della didattica in presenza

Sono risultati tutti negativi i tamponi effettuati a Camerota dopo la positività di una persona anziana riscontrata alla frazione Lentiscosa. Riaprono, dunque, le scuole.

I dettagli

Il sindaco, Mario Salvatore Scarpitta, considerato che un contatto stretto del concittadino infetto da covid-19 era molto vicino ad ambienti scolastici, aveva optato per la sospensione della didattica in presenza. Una settimana di stop è bastata per permettere alle autorità sanitarie di effettuare i dovuti controlli. Domani, giovedì 22 aprile, rapriranno a Camerota le scuole dell'infanzia, le elementari e le medie.