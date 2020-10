Covid, negativi i tamponi su studenti e piccoli atleti: l'annuncio del sindaco

Doppia, buona notizia, un sospiro di sollievo per tante famiglie in attesa di delucidazioni: sono risultati tutti negativi i tamponi effettuati suim bambini residenti a Fisciano, frequentanti la palestra di Baronissi. Lo comunica in una nota il sindaco di Fisciano, Vincenzo Sessa. Nelle prime ore della mattinata, il primo cittadino aveva anche comunicato che altri studenti della Scuola Secondaria di Lancusi, che erano stati inseriti nella rete dei contatti dei primi contagiati.

Il messaggio del sindaco



"Con immenso piacere - scrive il primo cittadino pubblicando un post sulla propria pagina Facebook - vi comunico che sono risultati tutti negativi gli esiti dei rimanenti tamponi dei ragazzi che frequentano la classe 2 sezione C della scuola secondaria di primo grado dell'I.C. De Caro di Lancusi. I miei complimenti a tutti per la scrupolosa attuazione delle misure di sicurezza e dei protocolli previsti".