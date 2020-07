Covid a Salerno e provincia: i nuovi positivi sono 78, boom a luglio

A giugno, a Salerno e provincia, le persone positive al Covid erano 7. Luglio non è ancora terminato e l'aggiornamento dei tamponi positivi in tutto il territorio ha già raggiunto quota 78. L'impennata preoccupa i sindaci che continuano ad aggiornare le proprie comunità attraverso dirette facebook ma nello stesso tempo invitano a non cadere nella trappola dell'allarmismo.

Cilento e Agro

L’ultimo contagio è stato registrato a Scafati. Nell'Agro erano già iniziati i controlli sulla catena dei contatti tra amici e colleghi di lavoro della persona contagiata. Tutti i pazienti sono in isolamento domiciliare. In Cilento, monitoraggio costante a Pisciotta e Centola, ad Agropoli, a Castellabate.