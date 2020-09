Covid, nuovi casi di contagio in provincia di Salerno: i dati del Ruggi

Oggi ci sono cinque nuovi casi positivi in provincia di Salerno: quatto in Cilento, uno nell'Agro. I dati provengono dall'azienda ospedaliero-universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno che ha processato tra ieri, martedì 1 settembre e oggi, mercoledì 2, oltre 630 tamponi nel laboratorio di analisi dell'ospedale. In totale, nel corso delle due giornate, sono emersi 12 nuovi casi e 18 casi di conferma al contagio, cioè il secondo tampone positivo di controllo.

I dettagli

Dei 12 casi riscontrati, due riguardano cittadini che non risiedono in provincia di Salerno. Ieri sera 4 casi a Buonabitacolo già comunicati dal sindaco, 1 ad Angri e 2 nel Napoletano (Boscotrecase e Palma Campania). Oggi, invece, 2 residenti a Ceraso sono risultati positivi, 2 ad Ascea (uno dei quali lavora ad Ascea) e uno di Scafati.