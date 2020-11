Ospedale di Battipaglia, trasferito in Ortopedia prima dell'esito del tampone: è positivo

Allarme all'ospedale di Battipaglia: a lanciarlo, la Fials di Salerno che denuncia la mancata attuazione dei protocolli anti-contagio presso il Pronto Soccorso. Secondo quanto riferito dal sindacato, si sarebbe proceduto con il trasferimento di un degente in attesa di tampone dal Pronto Soccorso al reparto Ortopedia. L'esito del test poi, si è rivelato positivo, come è stato comunicato dopo che il paziente si trovava già nel nuovo reparto. Parla di "scelta dicutibile e pericolosa", dunque, la Fials "specie per l'assenza di percorsi differenziati per pazienti infetti: Ortopedia deve ora gestire il tutto contando su una stanza di isolamento e su pochi dispositivi di protezione". La Fials, dunque, chiede alla Direzione dell'ospedale il trasferimento nel reparto Covid del paziente positivo, nonchè la sospensione dei ricoveri per sanificare gli ambienti e procedere con lo screening a tutto il personale esposto.

Boom di casi a Battipaglia

Intanto, proprio a Battipaglia, ad oggi si contano 310 persone attualmente positive. "Tali dati sono provvisori in quanto potrebbero giungerci in serata ulteriori aggiornamenti. - ha fatto sapere la sindaca Cecilia Francese - Chiaramente, appena ne avremo in possesso, sarà nostra cura darne comunicazione alla cittadinanza".

Nuovi casi a Sanza

Altri due positivi, infine, a Sanza: si tratta di due persone asintomatiche, in buone condizioni di salute. Salgono cosi a 5, i casi di contagio accertati nel comune del salernitano.