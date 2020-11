Dramma Covid a San Valentino Torio, altri 3 decessi. Il sindaco: "Uscire solo per necessità"

Dramma a San Valentino Torio, dove ben tre persone anziane sono decedute nelle ultime ore, anche a causa del Covid-19, che le aveva colpite nelle ultime settimane.

Il cordoglio

A comunicarlo è direttamente il sindaco Michele Strianese che si rivolge direttamente ai suoi concittadini: “Non chiedetemi chi sono, rispettiamo il dolore altrui e chi ha perso la vita. Ma preghiamo in silenzio per le loro anime affinchè riposino in pace. Un abbraccio caloroso e le nostre più sentite condoglianze vanno alle loro famiglie affinchè superino questo difficile momento. Soprattutto riflettiamo sulla necessità di stare attenti e di non avere comportamenti irresponsabili”. Di qui l’appello finale: “Bisogna uscire solo per motivi di necessità, senza creare assembramenti in luoghi pubblici e privati. Ad oggi abbiamo ancora 203 casi attivi nel nostro paese. Bisogna fare in modo che scendano i contagi. Possiamo farlo solo limitando al massimo i contatti fisici a quelli strettamente necessari” conclude Strianese.