Manca personale a causa del Covid: disagi sui treni in provincia di Salerno

Manca personale a bordo dei treni, a causa del Covid, e Trenitalia annuncia servizi sostitutivi per alcune tratte ferroviarie. Da oggi, 29 dicembre e fino all'8 gennaio compreso, i treni Nocera Inferiore - Mercato San Sverino - Salerno saranno sostituiti con bus su richiesta del Trasporto Regionale.

Le novità

Stazione di Mercato San Severino chiusa a partire da domani pomeriggio ed i 3 agenti saranno utilizzati negli impianti di Scafati e Pontecagnano oppure in altro impianto della UC Salerno, in base alle necessità. Sezione undicesima: in sala non presenziata a partire da domani pomeriggio ed i 3 agenti saranno utilizzati in altre sezioni.