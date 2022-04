Turista contagiata a bordo della nave da crociera: soccorsa e ricoverata al Ruggi

E' stato necessario condurre in ospedale una turista risultata contagiata dal Covid che viaggiava a bordo della nave da crociera Bolette della Passenger Cruise Ship, approdata nella notte al Molo Manfredi di Salerno.

Il protocollo

Come previsto dalle procedure anti-Covid, la donna era stata isolata insieme con un altro passeggero pure risultato positivo, ma le sue condizioni sono peggiorate nelle ultime ore. La malcapitata, dunque, è stata condotta al Ruggi in ambulanza, per le cure del caso.