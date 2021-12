Vaccinazioni a Salerno, il programma dell'Asl: "Dosi per 2.000 bambini nella pausa scolastica"

"Si sono già vaccinati 1.000 bambini altri 2.000 sono prenotati in piattaforma. Agiremo con le vaccinazioni a breve, saranno chiamati la prossima settimana e la pausa natalizia, di chiusura scolastica, sarà tempo propizio per metterci al passo ed ottemperare ad ogni richiesta". Ntale è alle porte e sarà tempo di prudenza ma anche di prevenzione. Nella conferenza stampa convocata per fare il punto sui contagi in città e anche per spiegare cos'è accaduto in casa Salernitana, il dottore Arcangelo Saggese Tozzi, referente dell'Asl di Salerno, presenta il cronoprogramma per le festività: "Viaggiamo al ritmo di 9mila vaccinazioni giornaliere", dice.

Lo scenario

"900 vaccini già fatti oggi, 8-9mila di media al giorno, 1000 bambini vaccinati e altri 2mila prenotati - spiega l'Asl - che saranno chiamati durante la pausa scolastica. La terza dose decisiva può essere fatta anche con altro vaccino. Per i bambini invece Pfizer pediatrico. Ci sono difficoltà a reperire alcuni tipo di vaccino, per questo motivo precisiamo che è possibile effettuare anche un altro tipo di vaccino, altrettanto sicuro. Dobbiamo usare precauzioni: mascherine, niente feste e prudenza. Ci sono molte richieste e non manca la ressa ma noi abbiamo 100 centri vaccinali in tutti il territorio".