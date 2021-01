Vaccini Covid in Campania, la nota della Regione: "Rallentamenti fino a giovedì"

"Fisiologico rallentamento delle somministrazioni del vaccino fino a giovedì". Lo comunica la Regione Campania attraverso una nota stampa. Palazzo Santa Lucia precisa che la campagna di vaccinazione non si interromperà, nonostante la riduzione del numero di dosi inviata ai territori.

La nota

"Con gli arrivi delle nuove dotazioni di vaccino, in programma oggi e domani - spiegano da Palazzo Santa Lucia - la campagna vaccinale proseguirà in maniera serrata per completare il primo blocco, e prioritariamente per la fase dei "richiami" della prima dose, somministrata dal 30 dicembre scorso. Le seconde dosi saranno somministrate regolarmente e secondo calendario a partire dai 21 giorni di distanza previsti".