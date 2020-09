Covid, parla il ministro Speranza: "Vaccino pronto entro fine 2020"

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, mostra cauto ottimismo: "Per il vaccino anti Covid l'Italia è in prima linea". Nell'informativa al Senato, il ministro ha sottolineato che "nelle ultime ore è stato reso definitivo il contratto tra la Commissione europea e Astrazeneca. Quel contratto - ha spiegato - parte dall'intesa fatta da Italia, Francia, Germania e Olanda con questa azienda. Stiamo parlando di un candidato vaccino, ma nel contratto c'è scritto che le prime dosi, se sarà confermato sicuro, saranno disponibili entro la fine del 2020".

I dettagli

"E' giusto continuare a investire su questa strada - ha concluso Speranza - in questo vaccino c'è un pezzo di Italia protagonista, perché il vettore virale viene prodotto presso l'Irbm di Pomezia e perché l'infialamento avverrà preso la Catalent di Anagni. Sono sicuro che anche in questo passaggio autunnale che sta per arrivare l'Italia saprà essere all'altezza della sfida che abbiamo di fronte a noi".