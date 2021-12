Vaccini anti Covid: open day nel palazzetto dello sport di Ascea

E' la battaglia più importante, la madre di tutte le partite contro un avversario subdolo, che prende in contropiede. Il Covid non dà tregua e in Cilento, ad Ascea, è stata organizzata una giornata di prevenzione.

Open day

Si svolgerà domenioca 2 gennaio 2022, dalle ore 9 alle ore 18, nel Palazzetto dello Sport ad Ascea capoluogo. Potranno vaccinarsi tutti i cittadini, anche non residenti, dai 12 anni in su. Sarà possibile effettuare la terza dose di vaccino anti Covid-19 o la prima dose per chi non è vaccinato.