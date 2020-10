Covid-19: nuovi contagi in 5 comuni salernitani, parlano i sindaci

In aumento, i contagi nel salernitano. In particolari, altre 4 positività al Covid-19 sono state riscontrate ad Agropoli: nulla hanno a che fare con altri casi precedenti. "Le persone in questione sono in isolamento e si sta provvedendo alla ricostruzione dei contatti. - ha detto il sindaco Adamo Coppola- Il Covid Hospital di Agropoli, aperto solo ieri, lavora già a pieno regime. Diversi i pazienti, provenienti dal Cilento e dal resto della provincia, che sono in cura presso il reparto".

Gli altri casi

A Ceraso, altri due contagiati, mentre a Vietri sul Mare è stato registrato un nuovo caso ed il totale sale a sedici positivi, di cui due ospedalizzati. A Centola, un giovane di 31 anni pure è risultato positivo: "Siamo al lavoro per ricostruire la catena dei contatti. Non facciamoci prendere dal panico! Continuiamo a rispettare tutte le regole. Eventuali aggiornamenti verranno comunicati sulle pagine istituzionali dell’Ente", ha detto il sindaco Carmelo Stanziola. Infine, a Positano, tredici le persone contagiate complessivamente e, in particolare, oggi sono risultate positivi in 6, asintomatici o con lievi sintomi, in isolamento presso il proprio domicilio. "Gran parte dei nuovi casi di oggi risultano legati ai contatti con precedenti soggetti positivi. - fanno sapere dal Comune - Invitiamo tutti i cittadini ad uscire solo se strettamente necessario, utilizzando i dispositivi di protezione e nel rispetto delle regole del distanziamento sociale, inoltre si raccomanda vivamente di evitare contatti familiari, soprattutto dove ci siano persone fragili ed anziane".