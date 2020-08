Vietri sul Mare: tutti negativi i primi tamponi, la comunicazione del sindaco

Giornata frenetica in provincia di Salerno e nel capoluogo: si susseguono i bollettini dell'Asl, il Covid incalza ed i sindaci sono costantemente informati. Non ci sono solo nuovi contagi e aggiornamenti alle comunità, come nel caso di Nocera Inferiore e Mercato San Severino, ma anche sospiri di sollievo. Dopo la comunicazione del sindaco di Castel San Giorgio, anche il sindaco di Vietri sul Mare ha potuto rasserenare i propri concittadini.

L'annuncio

"Tutti negativi i primi tamponi", ha spiegato il sindaco del comune costiero, Giovanni De Simone. "I primi sei tamponi effettuati su nostri concittadini, collegati al caso di Sant’Antonio Abate, sono risultati tutti negativi", ha chiarito.