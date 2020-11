Primo giorno di zona rossa, scontro politico sui mercatini della Coldiretti a Salerno

Esplode la polemica politica in città sull’apertura, anche durante il primo giorno della zona rossa in Campania, dei mercatini della Coldiretti. Numerose persone, infatti, si sono recati nella centralissima Piazza San Francesco per fare acquisti.

L’opposizione

Critico il consigliere comunale di Forza Italia Roberto Celano. “Nel mentre siamo in zona rossa, con i mercati "parzialmente" chiusi e piazza San Francesco ieri chiusa, oggi il sindaco di Salerno inaugura e fa svolgere il mercato della Coldiretti in piazza San Francesco. Come a dire: "passeggiate in tranquillità".. coerenza di "sistema"...” scrive su Facebook.

La replica del Comune:

“La vicenda Covid-19 dimostra per l'ennesima volta che il mondo si divide in due categorie: chi lavora e chi critica. Il Comune di Salerno è impegnato, nel rispetto delle prescrizioni nazionali anti Covid-19, a garantire lo svolgimento di tutte le attività possibili onde ridurre al minimo i disagi per le categorie, i lavoratori, le famiglie. Altri invece stanno comodamente seduti davanti alla tastiera pronti a criticare tutto ed il contrario di tutto. Così va il mondo e non ci faremo certo impressionare, nè cambieremo idea continuando a lavorare senza sosta al servizio della nostra comunità. Le critiche infondate al mercatino Coldiretti svolto a Piazza San Francesco sono una prova eloquente delle chiacchiere vane ed inutili. L'attività si è svolta, come avviene da anni (altro che inaugurazione) in spazi idonei, con controlli adeguati e regole severe secondo quanto previsto dalla normativa nazionale in merito alle attività consentite (mercati per generi alimentari) nella c.d. Zona Rossa. Abbiamo aiutato gli agricoltori e le famiglie in un momento tanto difficile valorizzando i prodotti del territorio. Questi sono i fatti, le chiacchiere le lasciamo ben volentieri ai perditempo da tastiera”.

