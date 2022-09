Danni maltempo, Comitato Civico Dragonea: "Crepe sull'asfalto in località San Vincenzo"

Nuove segnalazioni dai residenti della località San Vincenzo a Vietri sul Mare. Come rende noto il Comitato Civico Dragonea, "a causa del maltempo incessante di questi giorni, lungo la strada comunale che conduce ad un noto agriturismo e ai caseggiati vicini, si sono formate delle crepe preoccupanti che, in un intervento precedente, erano già state riparate per precauzione. Il timore dei residenti è che la strada potesse cedere così come accaduto nel 2019 per la parete di terreno sottostante che conduce al Santuario e al parcheggio antistante".

La denuncia-appello del Comitato