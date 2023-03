Crescent "abusivo", Celano: "Ora un'ispezione su chi non ha vigilato". Il Codacons interviene sui crolli

“Con la tempestiva risposta all'onorevole Bicchielli (attendo ancora risposta ad analoga mia interrogazione presentata due mesi fa, contestualmente, al sindaco!), il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica evidenzia con chiarezza che il Crescent e piazza della Libertà risultano essere opere abusive, la cui realizzazione ha, tra l'altro, comportato l'alterazione di due tratti del torrente Fusandola”. Lo dichiara, in una nota, il capogruppo di Forza Italia al Comune di Salerno Roberto Celano dopo la presa di posizione del Ministero dell’Ambiente rispetto all’interrogazione presentata dal deputato Pino Bicchielli (Noi Moderati) sulla realizzazione del Crescent e di Piazza della Libertà a Salerno.

Le critiche dell'opposizione

Celano aggiunge: “Si evidenzia, invero, che la deviazione del suddetto corso d'acqua è motivo fondato di preoccupazione, per le conseguenze che potrebbero derivare in caso di evento alluvionale. È incredibile che, in una città "europea", possa essere consentita la realizzazione di opere abusive sovradimensionate in pieno centro e su area demaniale, senza che nessuna Autorità sia intervenuta con risolutezza per impedirlo. Si apprende dalla nota del Ministro che competerebbe al Sindaco ed al Genio civile, già opportunamente sollecitati da oltre un anno, intervenire per dare attuazione alla sentenza ed adottare tutti i provvedimenti cautelari ed inibitori in riferimento al "rischio concreto ed accertato di esondazione del torrente Fusandola". A quanto pare, ad oggi, le succitate Istituzioni competenti risulterebbero inerti. Apparrebbe doveroso, dunque, per le Autorità demandate al controllo, intervenire con solerzia, al fine di verificare se siano riscontrabili gravi comportamenti omissivi da parte degli Organi competenti, anche al fine di scongiurare paventati pericoli per la pubblica incolumità”. Per l’esponente di centrodestra “è necessario ed urgente, inoltre, che i parlamentari salernitani si attivino con immediatezza, al fine di sollecitare una ispezione Ministeriale sulle Istituzioni demandate al controllo degli atti amministrativi nella nostra città, anche per fare definitivamente chiarezza su 30 anni di gestione a dir poco incresciosa, di intrecci e di commistioni perpetrati dal sistema di potere che ha imperversato a Salerno, controllandola socialmente. Continueremo in ogni sede a difendere la città, nonchè la sicurezza e l'incolumità dei salernitani”.

L'allarme del Codacons

Sul crollo dei pezzi di controsoffittatura in cartongesso dal solaio della galleria del Crescent, intanto, interviene il Codacons: “Gravissimo che cada a pezzi uno degli immobili più nuovi della città di Salerno, che secondo qualcuno dovevo diventare l’immagine di una città, “il progetto più grande del mondo, la piazza più bella d’Europa...”. Immaginiamo cosa sarebbe successo se invece di un colpo di vento fosse arrivato un terremoto!!!” Il Codacons condivide la preoccupazione dei condomini che vedono così depauperarsi il valore commerciale di questo immobile e sebbene non entri in quelle che saranno le scelte civilistiche che i condomini riterranno più opportune, certamente interverrà per la pubblica incolumità. Per questo scopo - afferma l’avvocato Marchetti, vicesegretario nazionale del Codacons - “chiediamo al Prefetto, Organo sovraordinato ed indipendente, di intervenire immediatamente per interdire e chiudere tutta l’area fino a messa in sicurezza della stessa, perché il rischio di incolumità pubblica è davvero grave. Poteva essere, e fortunatamente non lo è stata, una tragedia se invece di un colpo di vento, fosse avvenuto, ripetiamo, un terremoto come quello del famigerato 23 novembre, il cui ricordo ancora oggi ci fa tremare. Infine certamente - conclude l’avvocato Marchetti - la Magistratura dovrà indagare su un fatto così grave ed eclatante”.