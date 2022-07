Croccantini avvelenati ad Eboli: l'allarme degli animalisti

Allarme croccantini avvelenati ad Eboli, in via Gonzaga e nel rione Paterno. Lo segnalano alcuni residenti, anche attraverso volantini affissi in strada, nella speranza di mettere in guardia i proprietari di animali a spasso in zona.

Gli accertamenti

Indagano, le forze dell'ordine, per risalire agli autori del grave gesto che sarebbe già costato la vita a qualche animale.