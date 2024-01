Battipaglia, il Crocifisso rimosso torna nelle aule della scuola Gatto

E' stato nuovamente collocato nelle aule della scuola "Gatto" di Battipaglia, il Crocifisso precedentemente rimosso. "È doveroso un ringraziamento alla dirigente e a Michele Gioia per aver combattuto assieme a me affinché il nostro buon Dio tornasse a vegliare sui nostri figli mentre sono a scuola. Forse c'è ancora speranza. Mi auguro che la scuola italiana sia sempre di più luogo di inclusione e condivisione di culture, usanze e religioni diverse": queste le parole della referente del dipartimento per la Tutela Animali di "Noi Moderati" di Battipaglia, Stefania Greco. Quest'ultima, infatti, era scesa in campo insieme anche ad Enrico Tucci, coordinatore cittadino di Noi Moderati contro la rimozione del simbolo religioso dalle classi dell'istituto. Secondo "Noi Moderati", infatti, "i bambini che non credono al Natale sono liberi di non festeggiare e di credere in altro, ma senza far negare ai cristiani il loro credo". Soddisfazione, dunque, per il ritorno del Crocifisso nelle aule.