Albero cade al Parco Arbostella: chiuso il parco giochi dei bambini

Dramma sfiorato al Parco Arbostella, a Salerno, dove un grosso albero è caduto improvvisamente all’interno del parco giochi, molto frequentato quotidianamente da famiglie con bambini. Fortunatamente, al momento del cedimento, l’area era deserta. E, dunque, non risultano feriti. Intanto, su quanto accaduto, interviene il movimento politico “Moderati e Popolari” che da tempo chiede interventi urgenti per la manutenzione del verde pubblico nel quartiere Arbostella.

Adesso basta!!! È da diverso tempo che segnaliamo e chiediamo un intervento urgente per la manutenzione e il controllo delle grosse alberature presenti al quartiere Arbostella. Solo per miracolo, l'ennesimo, ieri non ci sono state vittime nel parco giochi dei bambini dove un pino, senza alcun preavviso, è crollato al suolo anche per colpa della pesante chioma. In questi giorni di festa, centinaia di persone hanno frequentato il parchetto e il pesante arbusto avrebbe potuto mietere più di una vittima.

Il problema riguarda tutto il quartiere visto e considerato che questi pini sono presenti lungo tutto viale Verdi, strada frequentatissima ogni giorno sia da pedoni che da autovetture, che non essendo potati e controllati adeguatamente da anni rappresentano davvero un serio pericolo per residenti e frequentatori. Ad esempio, all'altezza del civico 29 di viale Verdi, c'è un albero "gonfio" all' inverosimile, che sfiora le finestre delle abitazioni adiacenti, situato proprio accanto a dove qualche anno fa cadde un altro arbusto che distrusse un auto in transito e che per miracolo non uccise il guidatore. Bisogna intervenire, controllare, potare e curare la vegetazione del quartiere, non si può mettere continuamente alla prova la provvidenza, altrimenti prima o poi parleremo di una morte annunciata