Salerno, crolla un altro albero a Fratte: spaventati i residenti

Continuano a cadere alberi nella città di Salerno. Dopo l’ultimo in ordine di tempo in via Pio XI, la scorsa un altro fusto di grosse dimensioni è precipitato nel quartiere Fratte, precisamente in via Nicola Buonservizi, a ridosso di alcune abitazioni.

I danni

Fortunatamente, non ha colpito le auto in sosta ma si è abbattuto sul tetto di un edificio di proprietà del Comune. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici dell’ufficio della pubblica incolumità.