Crolli e disagi in Costiera: chiusa al traffico la strada 163 Amalfitana

Ancora crolli e disagi in Costiera Amalfitana. Poco dopo le ore 13 - scrive Il Vescovado - è crollata parte del muretto di protezione della scala pubblica, nei pressi dell'Hotel Convento, ad Amalfi. Non si registrano danni a cose e persone: per fortuna in quel momento non transitavano pedoni né veicoli.

I dettagli

La strada 163 Amalfitana è stata chiusa al traffico, in attesa di verifiche e rilievi. La zona coinvolta è poco distante dal fronte franoso che lo scorso 2 febbraio provocò il crollo di un'intera strada pedonale.