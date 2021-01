Crolla intonaco dai balconi: paura in via Zara, corrono i vigili del fuoco

Acqua, vento e anche tensione in pieno centro cittadino, a Salerno. I caschi rossi sono intervenuti per mettere in sicurezza un balcone dal quale sono caduti calcinacci e hanno transennato il marciapiede sottostante per poter operare senza intralcio.

I dettagli

E' accaduto nella trafficata via Zara, dove i vigili del fuoco, muniti di scala mobile, sono intervenuti ai piani alti di un palazzo. Tanta paura tra i passanti ma fortunatamente nessun ferito.