Crolla un antico edificio a San Valentino Torio: nessuna vittima

Tensione a San Valentino Torio, questa mattina: è crollato un edificio antico al vicolo Estaglio adiacente a piazza Santa Croce. Sul posto, i vigili del fuoco di Sarno, i carabinieri e i tecnici del Comune, per i rilievi.

Il crollo

Il crollo non ha provocato vittime, in quanto non ci sono state persone coinvolte. Dunque, si è provveduto alla messa in sicurezza del sito.