Crolla l'intonaco da un palazzo: intervengono i vigili del fuoco

Paura, nella tarda serata di ieri, in via Ripa ad Eboli, dove dell’intonacato è caduto dal cornicione del tetto di una palazzina situata in via Ripa, a poca distanza da Piazza della Repubblica.

L'intervento

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area. Per fortuna, non risultano feriti. Sono in corso accertamenti anche da parte dei carabinieri.